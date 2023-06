Tennis: Struff wieder deutsche Nummer eins

Trotz seiner Niederlage im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart ist Jan-Lennard Struff wieder bester deutscher Tennisprofi in der Weltrangliste.

Im am Montag veröffentlichten Ranking kletterte der Warsteiner auf Position 21, so hoch wie noch nie in seiner Karriere. Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der erst in dieser Woche in Halle/Westfalen in die Rasensaison einsteigt, liegt einen Platz dahinter.