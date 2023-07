Gstaad: Altmaier siegt und trifft auf Hanfmann

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Gstaad das Achtelfinale erreicht und trifft nun auf Yannick Hanfmann. Altmaier bezwang den Franzosen Benjamin Bonzi am Montag souverän mit 6:3, 6:4, der an Nummer vier gesetzte Hanfmann hatte in der ersten Runde ein Freilos. 2017 hatte Hanfmann bei dem Sandplatzturnier in der Schweiz das Finale erreicht.