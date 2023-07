Marterer erstmals im Achtelfinale von Hamburg

Aller guten Dinge sind vier: Tennisprofi Maximilian Marterer hat erstmals beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Der 28 Jahre alte Nürnberger bezwang in seinem Erstrundenduell am Dienstag den Berliner Rudolf Molleker 7:6 (7:2), 6:2.