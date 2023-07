Tennis: Koepfer kämpft sich in Atlanta ins Viertelfinale

Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Atlanta das Viertelfinale erreicht. Der frühere Weltranglisten-50. aus Furtwangen im Schwarzwald gewann gegen den an Position drei gesetzten Briten Daniel Evans 2:6, 7:6 (7:3), 6:4 und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort. In der ersten Runde hatte Koepfer gegen den sechsmaligen Turniersieger John Isner (USA) seinen ersten Sieg in diesem Jahr auf der ATP-Tour gefeiert.