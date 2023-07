Zverev greift nach dem Titel in Hamburg

Alexander Zverev hat in seiner Geburtsstadt Hamburg erstmals das Finale erreicht. Der 26 Jahre alte Olympiasieger setzte sich beim Tennisturnier am Rothenbaum am Samstag im Halbfinale mit 6:2, 6:4 gegen das französische Talent Arthur Fils durch. Im Endspiel am Sonntag trifft der einstige Weltranglistenzweite auf den Serben Laslo Djere.

"Es hat heute extrem Spaß gemacht, die Atmosphäre war unglaublich", sagte Zverev, der erstmals seit seiner schweren Verletzung bei den French Open im vergangenen Jahr wieder ein Finale erreichte: "Es gibt wenige ATP-Turniere auf der Welt, die ich mehr gewinnen will als Hamburg. Es ist so lange her, dass ich überhaupt in einem Finale stand. Morgen will ich mein bestes Tennis zeigen."