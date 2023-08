Alcaraz scheitert in Toronto an "Angstgegner" Paul

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz befindet sich zweieinhalb Wochen vor seiner Titelverteidigung bei den US Open (28. August bis 10. September) noch nicht in Top-Form. Der Spanier musste sich beim ATP-Masters in Toronto im Viertelfinale überraschend dem US-Amerikaner Tommy Paul 3:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben. Es war die erste Niederlage für Alcaraz nach zuvor 14 Siegen in Folge.