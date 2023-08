Altmaier verpasst Viertelfinale von Kitzbühel

Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Viertelfinale des ATP-Turniers von Kitzbühel knapp verpasst. Der 24-Jährige aus Kempen, beim österreichischen Sandplatzturnier an Position acht gesetzt, musste sich am Mittwoch in seinem Achtelfinale dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan mit 6:3, 2:6, 6:7 (8:10) geschlagen geben.