ATP: Djokovic dreht das Generationen-Duell gegen Alcaraz!

Novak Djokovic legte sich nach dem entscheidenden Punkt auf den Boden und streckte alle Extremitäten von sich. Er sicherte sich nach extrem knappen Finale den Sieg beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati. Eine Woche vor dem Start der US Open schlug der Serbe Carlos Alcaraz 5:7, 7:6, 7:6.

Im Halbfinale hatte Djokovic den Deutschen Alexander Zverev knapp geschlagen und so den Einzug ins Finale perfekt gemacht. Das Finale in Ohio war auch ein Duell der Generationen: Die Kontrahenten trennen 16 Jahre Altersunterschied. Bei über 30 Grad Celsius auf dem Platz und einer Spieldauer von 3:49 Stunden könnte man denken, dass der 20-jährige Spanier einen Vorteil gehabt haben sollte, am Ende setzte sich mit dem 36-Jährigen dann doch die Erfahrung durch. Sie bestritten somit am Sonntag das längste Finale der ATP-Tour seit 1990.