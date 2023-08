Tennis: Koepfer in Los Cabos weiter auf Erfolgskurs

Der 29-Jährige aus Furtwangen setzte sich im Viertelfinale mit 6:4, 7:5 gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic (USA) durch und trifft in der Vorschlussrunde nun auf den an Position fünf gesetzten Australier Alex de Minaur.

Koepfer untermauerte beim Hartplatz-Turnier in rund zwei Stunden Spielzeit seine gute Form, die er auch bei den US Open (ab 28. August) unter Beweis stellen will.