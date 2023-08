Koepfer wehrt Matchbälle ab und zieht in zweite Runde ein

Tennis-Profi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem in die zweite Runde eingezogen.

Bei der Generalprobe für die US Open ab kommender Woche in New York bezwang der 29-Jährige den Franzosen Constant Lestienne 6:4, 3:6 7:6 (10:8) und wehrte dabei zwei Matchbälle seines Kontrahenten ab.