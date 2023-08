Tennis: Zverev verrät: Dieser Top-Spieler half mir

Zverev winkt Duell mit Djokovic

Bei den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (28. August bis 10. September), strebt er ein gutes Ergebnis an - 2020 war er erst im Finale von seinem österreichischen Kumpel Dominic Thiem gestoppt worden.

Eine möglichst gute Setzposition könnte Zverev in New York helfen. Und es geht für den Hamburger im Ranking weiter aufwärts. Nach aktuellem Stand dürfte er sich in der Weltrangliste in der kommenden Woche mindestens als 14. einordnen.