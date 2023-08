Zverev stürmt ins Halbfinale - jetzt wartet Djokovic

Zverev glänzt: Nun kommt Djokovic

Alexander Zverev ist pünktlich vor den US Open in Top-Form. Beim ATP-Masters in Cincinnati siegt der Hamburger im Eiltempo im Viertelfinale und trifft nun auf Superstar Novak Djokovic.

Zverev spielt nun gegen Djokovic

© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MATTHEW STOCKMAN