ATP: Bad Boy? Das sagt der Becker-Schützling

Holger Rune zählt zu den größten Talenten auf der ATP-Tour . Der 20-Jährige sprang in der Weltrangliste zwischenzeitlich sogar auf den vierten Platz, rutschte in den vergangen Monaten nach durchwachsenen Leistungen aber wieder etwas ab.

Auch deshalb holte sich der Däne neue Unterstützung in sein Trainer-Team. Niemand Geringeres als die deutsche Tennis-Legende Boris Becker begleitet Rune in Zukunft als neuer Trainer und soll mit seinen Impulsen dabei mithelfen, einen Grand-Slam-Titel anzugreifen.

Dass Becker ein hervorragender Trainer ist, bewies er schon als Trainer von Novak Djokovic. In der gemeinsamen Zeit konnte der Serbe zwischen 2013 und 2016 sechs Grand-Slam-Siege feiern.

Auch Rune hat durchaus des Potenzial, in der Zukunft ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, immerhin konnte er in seiner erst sehr kurzen Profi-Karriere schon vier Titel, darunter sogar einen Triumph bei einem Masters feiern.

Kuriose Szene! Schiedsrichter verwechselt Rune

Beim ATP-Turnier in Basel kam es nun zum ersten gemeinsamen Auftritt des neuen Spieler-Trainer-Gespanns. Am Ende stand eine Zweisatz-Niederlage im Halbfinale gegen Felix Auger-Aliassime. Doch bereits im Match zuvor, bei seinem Dreisatzsieg gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry zeigte der Däne jedoch auch wieder seine Bad-Boy-Seite, als sich Rune mit Schiedsrichter Damien Dumusois über die benötigte Zeit vor dem Aufschlag stritt.

Kanadier triumphiert erneut in Basel

Kanadier triumphiert erneut in Basel

Darauf sagte der Schiedsrichter zum Dänen: „Die meiste Zeit bist du gut (in der Zeit), Casper.“ Rune antwortete verärgert: „Ich bin genervt.“ Der Schiedsrichter Dumusois hatte Rune wahrscheinlich mit dem Norweger Casper Ruud verwechselt. Die beiden Skandinavier pflegen ein recht angespanntes Verhältnis.

Rune gefällt Image des Enfant terrible

Es zeigt sich: Neben den sportlichen Fähigkeiten haben Beckers neuer Schützling Rune und Djokovic eine weitere Gemeinsamkeit. Beide sind dafür bekannt, auf dem Platz auch mal einen Wutanfall zu haben. Der Däne hat sich dadurch in seiner jungen Karriere schon den Ruf eines Enfant terribles „erarbeitet“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Ein Ruf, gegen den er selbst wenig auszusetzen hat, wie er in einem Interview mit L‘Équipe erklärte: „Ich mag meinen Ruf sehr! Ich mag meine Denkwiese, ich bin ein Kämpfer und jeder mit dem ich spreche, sagt mir, dass es ein guter Ruf ist.“

Er sei sich dabei aber bewusst, dass er eine gewisse Balance finden müsse, auch wenn er natürlich immer alles tun würde, um zu gewinnen. Allerdings würde er auch immer versuchen, dem Gegner den nötigen Respekt entgegenzubringen, auch wenn der Gegner das natürlich nicht immer so wahrnehmen würde: „Manchmal, selbst wenn du versuchst, deinen Gegner zu respektieren und zu gewinnen, fühlt sich der Verlierer beleidigt, auch wenn du nichts getan hast.“

Ein konkretes Beispiel spricht Rune dann auch gleich an. Stan Wawrinka habe ihm nach der Niederlage des Schweizers beim Masters in Paris in Runde eins beim Handshake mit auf den Weg gegeben: „Mein Rat ist, dass du aufhörst, dich auf dem Platz wie ein Baby zu benehmen.