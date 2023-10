Rune hofft auf Becker-Wissen über Djokovic

Tennisprofi Holger Rune erhofft sich von seiner künftigen Zusammenarbeit mit Boris Becker auch Insiderwissen über den Weltranglistenersten Novak Djokovic. „Es wäre schön, etwas von dem klauen zu können, was beide zusammen erreicht haben. Sie haben gemeinsam so viele Dinge richtig gemacht, vielleicht verrät Boris mir davon etwas“, sagte der 20 Jahre alte Däne am Samstag vor dem ATP-Turnier in Basel.