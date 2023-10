Sinner für ATP Finals in Turin qualifiziert

Der formstarke italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat sich als vierter Spieler für die ATP Finals in Turin Mitte November qualifiziert. Nach seinem überzeugenden Turniersieg in Tokio am Mittwoch reichte dem 22 Jahre alten Südtiroler beim Masters in Shanghai der Einzug in die dritte Runde. Er besiegte den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (9:7), 6:2.