Tennis: Mannarino gewinnt Turnier in Astana

Tennisprofi Adrian Mannarino hat das ATP-Turnier im kasachischen Astana gewonnen. Im Finale schlug der an Nummer sechs gesetzte Franzose den US-Amerikaner Sebastian Korda (Nr. 5) am Dienstag mit 4:6, 6:3, 6:2.

Für den 35 Jahre alten Mannarino ist es der vierte Titel seiner Karriere und nach dem Triumph in Newport im Juli der zweite in diesem Jahr. Durch den Titelgewinn dürfte die französische Nummer eins in der Weltrangliste bis auf Platz 23 vorrücken, nur einen Rang hinter der bisher besten Platzierung seiner Karriere vor fünf Jahren.