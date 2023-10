Mega-Sperre für Tennis-Juwel! Verpasste Dopingproben von Brooksby bestraft

Tennisprofi Jenson Brooksby ist wegen verpasster Dopingtests für 18 Monate gesperrt worden. Die vorläufige Suspendierung des US-Amerikaners wurde durch die International Tennis Integrity Agency (ITIA) bestätigt. Der 22-Jährige darf somit erst im Januar 2025 wieder an Turnieren teilnehmen.

Brooksby gehört zu den größten Talenten seines Jahrgangs und stand im Sommer 2022 bereits auf Rang 33 in der Weltrangliste. Durch viele Verletzungen stürzte er zuletzt auf Platz 301 ab und wollte eigentlich ein großes Comeback starten.

Der Kalifornier hatte zugegeben, einen ersten und dritten Dopingtest versäumt zu haben. Jedoch hatte er die Richtigkeit des zweiten Tests angefochten, den er verpasst haben soll. Dies wies die ITIA zurück. „Nach Abwägung der Beweise kam das Gericht zu dem Schluss, dass Brooksby ein hohes Maß an Schuld an dem versäumten Test trifft“, hieß es in einer Erklärung.