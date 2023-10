Tennis: US-Jungstar erreicht erstes Finale

Der amerikanische Tennisprofi Ben Shelton hat erstmals in seiner Karriere ein Finale auf der ATP Tour erreicht. Der Jungstar gewann beim Turnier in Tokio sein Halbfinale gegen Landsmann Marcos Giron mit 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 und trifft im Finale am Sonntag auf den Russen Aslan Karazew, der Lokalmatador Shintaro Mochizuki 6:3, 6:4 besiegte.

In Japan bestritt Shelton erst das zweite Halbfinale seiner noch jungen Karriere. Anfang September war er bei den US Open in New York überraschend in die Runde der besten Vier eingezogen, jedoch scheiterte der 21-Jährige damals am späteren Sieger Novak Djokovic.