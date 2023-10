Wien: Altmaier scheitert zum Auftakt

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde gescheitert. Der 25-Jährige aus Kempen verlor sein Auftaktmatch gegen den französischen Routinier Gael Monfils mit 4:6, 4:6. Für den formschwachen Weltranglisten-47. Altmaier war es die dritte Erstrundenniederlage in Folge.