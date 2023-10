Zurück in der Spur: Zverev erreicht Achtelfinale in Wien

Alexander Zverev hat erstmals seit drei Wochen wieder ein Match auf der ATP-Tour gewonnen. Der Tennis-Olympiasieger bezwang Lokalmatador Sebastian Ofner in Wien souverän mit 6:4, 6:1 und zog ins Achtelfinale ein. Der Hamburger hatte zuletzt sowohl in Tokio als auch in Shanghai sein Auftaktmatch verloren.

Zverev spielte in der Wiener Stadthalle auch gegen das Publikum, das Ofner lautstark unterstützte. Doch der Weltranglistenzehnte behielt gegen die Nummer 44 die Nerven: Ein Break zum 4:3 öffnete den Weg zum Gewinn des ersten Satzes, im zweiten Durchgang gewann Zverev dann 13 Ballwechsel in Folge und verwandelte nach 1:17 Stunden seinen ersten Matchball.

Zverev und Ofner waren zuvor nur bei Grand Slams aufeinander getroffen. 2017 in Wimbledon und 2022 in Paris hatte Zverev ebenfalls jeweils ohne Satzverlust gewonnen. In der Runde der letzten 16 bekommt es der Deutsche, der 2021 in der Hauptstadt Österreichs den Titel geholt hatte, mit Cameron Norrie (Großbritannien) oder Filip Misolic (Österreich) zu tun.