Zverev kritisiert vollen Kalender: "Richtung stimmt nicht"

Olympiasieger Alexander Zverev hat Kritik am straffen Terminkalender auf der Tour der Tennisprofis geübt. „Seit zehn Jahren sprechen wir darüber, wie wir die Saison kürzer machen können. Nur: Das Gegenteil passiert, die Saison wird länger, wir haben mehr Turniere über zwei Wochen“, sagte Zverev bei Eurosport im Vorfeld des ATP-Turniers in Wien.

"Der Terminkalender ist voll und viele Topspieler treten gar nicht mehr bei allen Masters an, weil sie es nicht aushalten", führte der 26-Jährige aus: "Meiner Meinung nach stimmt da die Richtung nicht."

Mit seiner Entwicklung kurz vor dem Ende der Comeback-Saison nach der schweren Knöchelverletzung im Sommer vergangenen Jahres zeigte sich Zverev dagegen zufrieden. "Wenn ich nach so einer Verletzung die ATP Finals in Turin erreichen und das Jahr in den Top 8 beenden kann, dann war es eine gute Saison", sagte er. Er habe zwar keines der größeren Turniere gewonnen, aber "im Großen und Ganzen kann ich zufrieden sein".