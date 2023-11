ATP: Kalender-Revolution wegen Saudi-Arabien?

Dass das Thema Saudi-Arabien in der Sportwelt immer größer wird, konnte man in den letzten Monaten immer wieder beobachten. Neben dem Transfer-Wahnsinn im Fußball erkaufte man sich zum Beispiel auch ein Formel-1-Rennen.

Eigenes Masters ab 2025?

Bereits seit Jahren findet das erste Masters der Saison Mitte März in Indian Wells statt. Dieser Zeitpunkt würde sich bei einem möglichen Saudi-Turnier aber verschieben – was große Auswirkungen auf die Tennis-Welt haben könnte.

Neben den Gerüchten, dass man ein eigenes Turnier ausrichtet, gibt es auch The Athletic -Berichte darüber, dass sich der saudi-arabische Public Investment Fund an das IMG gewendet hat, um prüfen zu lassen, ob es möglich ist, das Miami Masters oder das Madrid Masters zu kaufen.

Saudi-Arabien schnappte sich bereits die Next Gen ATP Finals

Bereits im August wurde bekannt gegeben, dass die Next Gen ATP Finals bis einschließlich 2027 in Dschidda stattfinden werden. Tennisfunktionär Andrea Gaudenzi erklärte damals in der Mitteilung, dass die Austragung in Saudi-Arabien eine Chance sei, neue Fans in einer großen Region mit vielen jungen Menschen gewinnen zu können.