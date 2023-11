ATP rudert zurück: Wirbel um Zverev-Quali für Turin

Rolle rückwärts der ATP: Alexander Zverev muss auf dem Weg zu den ATP Finals ab 12. November in Turin auf das Abschneiden des Australiers Alex de Minaur in Paris warten. Sollte de Minaur am späten Freitagabend im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rublew verlieren, wäre Zverev in Turin dabei.