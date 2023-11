Tennis: Jan-Lennard Struff erreicht Viertelfinale in Sofia

Tennisprofi Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Sofia. Die deutsche Nummer zwei bezwang im Achtelfinale den Briten Billy Harris 7:6 (7:5), 6:4. In der Runde der besten acht wartet auf den Weltranglisten-28. am Donnerstag der Sieger der Partie zwischen Marton Fucsovics (Ungarn) und Jurij Rodionov (Österreich).

Struff, der zuletzt beim Hallen-Masters in Paris-Bercy in der ersten Runde gescheitert war, ist der letzte verbliebene deutsche Profi im Turnier. Maximilian Marterer hatte in der ersten Runde gegen Jack Draper verloren.