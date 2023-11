Ehemalige Nummer 39 der Welt: Gojowczyk beendet Karriere

Nach 17 Jahren und 174 Matches auf der Tour ist Schluss: Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Karriere beendet - am Ort seines größten Erfolges in Metz, wo er 2017 den einzigen ATP-Titel feierte. Das teilte der 34 Jahre alte Münchner bei Instagram mit.

"Schon als Kind Tennislegenden wie Boris Becker auf dem Platz zu sehen, hat in mir eine brennende Leidenschaft entfacht", schrieb Gojowczyk, der am Samstag in Metz in der Qualifikation dem Franzosen Harold Mayot unterlegen gewesen war: "Heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich meinen Traum vom Tennisprofi gelebt habe."