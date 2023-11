Tennis: Altmaier scheitert an Becker-Schützling Rune

Daniel Altmaier ist im Achtelfinale des Masters in Paris an Titelverteidiger Holger Rune gescheitert. Der 25-Jährige aus Kempen musste sich dem neuen Schützling von Boris Becker mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Der Däne trifft nun in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels auf den serbischen Topstar Novak Djokovic, den Becker von 2013 bis 2016 betreut hatte.