Zverev tritt zur Titelverteidigung in Hamburg an

Alexander Zverev tritt im Sommer 2024 zur Titelverteidigung am Hamburger Rothenbaum an. Der Olympiasieger gab seine Zusage für das ATP-500-Event vom 13. bis 21. Juli kommenden Jahres. „Ich freue mich so sehr darauf, zurückzukommen. Es ist ein ganz besonderer Ort für mich“, sagte Zverev laut Pressemitteilung: „Hamburg ist meine Geburtsstadt, und hier habe ich mit dem Tennisspielen begonnen.“