Zoff! Becker fordert mehr Respekt von Tennis-Rüpel

Nachdem Becker sich in der Folge einen verbalen Schlagabtausch mit Kyrgios geliefert hat, legt er in der neuesten Ausgabe vom Eurosport -Podcast „Das Gelbe vom Ball“ nun nochmal nach. „Man muss Respekt für die Vergangenheit haben und einfach mal laut danke sagen, dass es diese alten Profis gab, weil ohne die gäbe es den Tennis-Zirkus nicht mehr“, fordert der Ex-Profi.

Zoff eskaliert! Becker sauer auf Kyrgios

Zwar „leben wir in einer Demokratie“, in der „jeder denken kann, was er will“, aber dennoch sah er sich gezwungen einzuschreiten. Schließlich könne er nicht zusehen, wenn Kyrgios „von Fakten“ spricht, „dass die ältere Generation nicht so gut Tennis gespielt hat wie die neue Generation“.