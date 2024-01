Tennis: Zverev holt zur Generalkritik aus - und träumt von der Weltspitze

Olympiasieger Alexander Zverev hat den straffen Terminkalender im Tennis-Zirkus kritisiert. „Da gehen wir als ATP-Tour in die falsche Richtung“, sagte der 26-Jährige in der deutschen Ausgabe des Playboy: „Unser Jahr ist so lang wie in keinem anderen Profi-Sport. Wir spielen durchgehend von Anfang Januar bis Mitte November, haben gar keine Off-Season, keine Zeit, uns physisch vorzubereiten.“