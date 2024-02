ATP: Zverev-Bezwinger Thompson feiert ersten Titel

"Es war eine unglaubliche Woche. Ich bin fast 30 und hebe eine Trophäe in die Höhe. Ich hätte nie gedacht, dass ich das tun würde", sagte Thompson, der bei seinem Viertelfinalsieg gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen einen 0:6, 0:3-Rückstand noch gedreht hatte. In der Vorschlussrunde rang die Nummer 40 der Welt dann Zverev in einem Marathonmatch über fast vier Stunden nieder - nun die Krönung.