Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Zverev zurück in Acapulco

Zverev rastete böse aus

In diesem Jahr spielt er in Acapulco um den ersten Titel der Saison, als Nummer eins der Setzliste trifft er in der ersten Runde auf seinen Landsmann Daniel Altmaier. Es ist die Chance, das Halbfinal-Aus in Los Cabos zu verdauen und Fahrt für die Masters-Turniere in den USA aufzunehmen. Erst in Indian Wells und Miami trifft Zverev wieder auf die gesamte Weltspitze.