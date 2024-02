Nach Trennung von Becker: Rune präsentiert neuen Trainer

Tennis-Jungstar Holger Rune hat gut zwei Wochen nach dem Rücktritt von Boris Becker einen neuen Trainer gefunden. Der 20 Jahre alte Däne kehrt zu seinem früheren Coach Patrick Mouratoglou zurück. "Manchmal muss man verschiedene Dinge ausprobieren, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht", schrieb Rune am Mittwoch auf X. Becker wünschte dem Duo via X "viel Erfolg".