Struff scheitert früh in Doha

Jan-Lennard Struff (33) ist beim ATP-Turnier in Doha an seiner Auftakthürde gescheitert. Die deutsche Nummer zwei, in Doha die Sechs der Setzliste, unterlag dem Australier Christopher O‘Connell mit 4:6, 4:6. Zuletzt war der Warsteiner Struff beim Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden.