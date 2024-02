Tennis: Koepfer im Viertelfinale von Dallas ausgeschieden

Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Dallas im Viertelfinale ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag dem an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul 5:7, 3:6. Koepfer war nach dem Erfolg im Davis Cup in Ungarn nach Texas gereist und bestätigte mit zwei Siegen seine aufsteigende Form der vergangenen Monate.