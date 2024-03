Indian Wells: Frühes Aus für Koepfer

Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Masters in Indian Wells trotz einer Aufholjagd früh gescheitert. Der Davis-Cup-Spieler aus Furtwangen unterlag dem Kasachen Alexander Schewtschenko in der ersten Runde nach harten Kampf und 2:10 Stunden mit 3:6, 6:1, 6:7 (3:7). Koepfer hatte zuletzt in Acapulco/Mexiko das Halbfinale knapp verpasst.