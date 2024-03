Miami: Koepfer in der dritten Runde

Tennisprofi Dominik Koepfer (29) hat beim ATP-Masters in Miami die dritte Runde erreicht. Der Davis-Cup-Spieler aus Furtwangen besiegte am Samstag nach verspätetem Beginn den argentinischen Weltranglisten-19. Sebastian Baez 6:3, 6:2. Koepfer, Nummer 50 der ATP-Weltrangliste, trifft im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale nun auf den an Nummer 14 gesetzten Franzosen Ugo Humbert.