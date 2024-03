Platzt der Knoten? Zverev steigt in Indian Wells ein

Fünf Masters-Titel hat Deutschlands Tennis-Star in seiner Karriere schon errungen, in Indian Wells schaffte es der 26-Jährige aber noch nie ins Halbfinale. Das soll sich ändern.

Nach seinem starken Jahresstart mit dem Sieg beim United Cup und dem Halbfinaleinzug bei den Australian Open in Melbourne verliefen die mexikanischen 250er-Turniere in Los Cabos und Acapulco mit einem Halbfinaleinzug und einem Erstrundenaus gegen Landsmann Daniel Altmaier eher ernüchternd. In Indian Wells startet Zverev am Freitagabend gegen die Nummer 66 der Welt ins Turnier.