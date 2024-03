Tennis: Struff nach Sieg über Altmaier in der dritten Runde

Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Masters in Miami als dritter Deutscher in die dritte Runde eingezogen. Der an Nummer 24 gesetzte Struff besiegte seinen Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) mit 6:3, 6:3 und folgte Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Dominik Koepfer (Furtwangen) in die Runde der besten 32.