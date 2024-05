Koepfer nach Dreisatzkrimi im Achtelfinale von Lyon

Nach vier Erstrundenniederlagen in Serie hatte Koepfer beim Masters in Rom seine erste Partie in diesem Jahr auf Sand gewonnen und sich sogar bis in die dritte Runde vorgespielt. In Lyon will er weiter Schwung für die French Open in Paris (ab 26. Mai) aufnehmen. Beim mit 651.865 Euro dotierten Turnier ist er der einzige Deutsche im Feld.