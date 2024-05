Struff gewinnt Auftaktmatch im Schnelldurchgang

Struff gewinnt Auftaktmatch

Der Warsteiner siegt gegen einen argentinischen Qualifikanten in knapp eineinhalb Stunden und in drei Sätzen. Drei Deutsche spielen am Mittwoch.

Im Schnelldurchgang weiter: Jan-Lennard Struff

© IMAGO/Jürgen Hasenkopf/SID/IMAGO/Juergen Hasenkopf