Tennis-Bad-Boy bald im Boxring?

Steht Nick Kyrgios bald im Boxring? Der Tennis -Star hat auf Instagram angedeutet, dass er einen sportlichen Ausflug nicht ausschließen will.

In seiner Instagram-Story antwortete der Australier auf die Frage, ob er sich einen Boxkampf vorstellen könne: „Ja, ich würde es am Ende meiner Karriere machen. Es gibt einige Menschen, die ich herausfordern würde.“

Auf Nachfrage teilte er mit, dass zu diesen Personen nicht der Moderator Piers Morgan zählt. Die beiden lieferten sich in den vergangenen Jahren immer wieder harte Wortgefechte und gerieten teils heftig aneinander. „Nein, wir sind nun Freunde“, schilderte der einstige Weltranglisten-13.

Kyrgios Boxkampf gegen Ex-Doppel-Partner? „Vielleicht eines Tages“

„Ich habe dich schon einmal geschlagen, ich werde dich wieder schlagen, wann immer du willst. Ich dominiere dich jedes Mal, wenn wir spielen, wenn wir trainieren, und das weißt du“, sagte der Australier damals in einem Video und ergänzte: „Weißt du was? Lass uns das im Boxring klären. Zieh deine Handschuhe an, ich werde dich auch dort dominieren. Dann werden wir ein für alle mal sehen, wer besser ist.“