Struff im Viertelfinale von Halle - nun wartet Sinner

Premiere für den deutschen Tennisprofi Jan-Lennard Struff: Erstmals ist dem 34-Jährigen beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen der Sprung ins Viertelfinale gelungen. Struff setzte sich am Donnerstagabend gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:4 durch, nun wartet am Freitag in Jannik Sinner aus Italien die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste.