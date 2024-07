Der Karlsruher Tennis-Profi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Tennis-Turnier in Gstaad (Schweiz) ins Achtelfinale eingezogen. Hanfmann besiegte den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran mit 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4. Im Achtelfinale trifft der 32-Jährige nun auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der in Gstaad an Position drei gesetzt ist. Beim Rasen-Klassiker von Wimbledon war Hanfmann zuletzt in der ersten Runde am Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien gescheitert.