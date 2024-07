Tennis: Hanfmann im Achtelfinale von Kitzbühel

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel/Österreich souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der 32-Jährige bezwang in der ersten Runde den Spanier Jaume Munar mit 6:3, 6:4. Im Achtelfinale wartet nun der an Nummer drei gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry (Argentinien).