Tennis: Hanfmann im Halbfinale von Kitzbühel

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel das Halbfinale erreicht. Der 32-jährige Karlsruher setzte sich am Donnerstag in der Runde der letzten Acht gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild mit 7:6 (7:2), 6:4 durch und trifft nun auf den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran oder den früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (Italien).

In Kitzbühel war Hanfmann bereits 2020 und 2022 ins Halbfinale eingezogen. Vor vier Jahren schaffte er es sogar bis ins Endspiel, in dem Hanfmann aber dem Serben Miomir Kecmanovic nach zwei Sätzen unterlag. Es war die zweite und bisher letzte Finalteilnahme des Deutschen auf der ATP-Tour, ein Turniersieg gelang ihm noch nicht.

Der zweite deutsche Starter Daniel Altmaier war beim mit 651.865 Euro dotierten Sandplatzturnier in Österreich bereits in der ersten Runde in drei Sätzen an Hugo Gaston (Frankreich) gescheitert.