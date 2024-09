ATP in China: Hanfmann gelingt Auftakt, Marterer raus

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seine Auftakthürde beim ATP-Turnier im zentralchinesischen Chengdu gemeistert - anders als Maximilian Marterer, der an Chinas Ostküste aufschlug. Nachdem zunächst der Nürnberger Marterer am Donnerstagmorgen deutscher Zeit beim Turnier in Hangzhou dem an Nummer acht gesetzten Yoshihito Nishioka aus Japan 4:6, 2:6 unterlegen war, gewann der Karlsruher Hanfmann in Chengdu gegen Nishiokas Landsmann Shintaro Mochizuki 6:4, 7:6 (7:4).