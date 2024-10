Nadal beendet seine große Karriere: "Richtiger Zeitpunkt"

Tennis-Superstar Rafael Nadal beendet seine große Karriere zum Ende dieses Jahres. Dies gab der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien am Donnerstag bekannt. Der „Sandplatzkönig“, der als einer der besten Spieler in die Geschichte eingegangen ist, wird demnach beim Davis Cup im November in Malaga seine letzten Auftritte als Profi haben.