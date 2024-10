Zverev-Wiedersehen nach Olympia-Aus

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev trifft am Freitag im Viertelfinale des ATP-Turniers in Wien auf Lorenzo Musetti. Der Italiener, der die deutsche Nummer eins bei den Sommerspielen in Paris im Viertelfinale bezwungen und kurz darauf Bronze gewonnen hatte, zog in der österreichischen Hauptstadt kampflos in die nächste Runde ein. Sein französischer Gegner Gael Monfils trat am Donnerstag nicht zum Achtelfinal-Match an.