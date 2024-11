ATP Finals bis 2030 in Italien

Der Saisonabschluss der Tennisprofis wird bis 2030 in Italien ausgetragen. Das teilte die ATP am Sonntagabend kurz nach dem Finalsieg des Weltranglistenersten Jannik Sinner in Turin mit. Die ATP Finals finden seit 2021 in Turin statt, im kommenden Jahr ist die Metropole am Fuße der Alpen das letzte Mal Austragungsort. Die möglichen neuen Austragungsstädte für die Jahre 2026 bis 2030 „werden derzeit geprüft und zu gegebener Zeit bekanntgegeben“, hieß es in einer Mitteilung.