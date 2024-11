Belastung im Tennis: Zverev sieht Chancen in Saudi-Arabien

Alexander Zverev sieht in einem möglichen Schritt der ATP-Tour nach Saudi-Arabien eine Chance für eine Reduzierung der Belastung im Spitzentennis. "Saudi-Arabien muss in den Kalender aufgenommen werden, damit die Saison kürzer wird", sagte der Weltranglistenzweite am Rande der ATP Finals in Turin: "Ich kenne die Politik so ein bisschen dahinter."